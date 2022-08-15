Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde, bir kadın tarladan gelen bebek sesini duyunca bölgeye gitti.

Yerde yatan ve 3-4 günlük olduğu tahmin edilen bebeği gören kadın, evinde bebeğin bakımını yaptıktan sonra yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

İHA’nın haberine göre; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek gözetim için hastaneye kaldırıldı.

Çocuğu bulan kadın, ifadesi için emniyete götürüldü. Polis, bebeği tarlaya bırakıp giden şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.