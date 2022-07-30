İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen sürücü yol verme meselesi nedeniyle gece saat 01.45 sıralarında bir sürücüyle tartıştı.
Kırmızı ışıkta durduktan sonra otomobilden inen sürücü ve yanındaki, tartıştıkları sürücüyü zorla araçtan indirmek istedi.
Ön camı kırdı, aracın içinde tekmeledi
Sürücünün inmemesi üzerine saldırganlardan biri, aracın ön camını tekmeleyerek kırdı.
Diğeri ise sürücüyü aracının içinde tekmeledi.
O anlar kamerada
Sürücüyü zorla araçtan indiren saldırganlar, çevredekilerin tepkisi üzerine geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.