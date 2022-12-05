Son Thylacine, 1936'da Hobart Hayvanat Bahçesi'nde esaret altında öldü ve cesedi yerel bir müzeye verildi.

Ancak daha sonra iskeletine ve derisine ne olduğu bulunamadı.

Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi kalıntıların izini kaybetti ve bunların atıldığına inanıldı.

Yeni araştırmalar, kalıntıların başından beri müzede olduklarını, korunmuş olduklarını ancak uygun şekilde kataloglanmadıklarını keşfetti.

2000 yılında türlerin neslinin tükenmesiyle ilgili bir kitap yayınlayan Robert Paddle, "Yıllarca birçok müze küratörü ve araştırmacı, 1936'dan kalma hiçbir thylacine materyali kaydedilmediği için kalıntılarını aradı, ancak başarısız oldu" dedi.

Deri ve iskelet şimdi Hobart'taki müzede sergileniyor.

Başlangıçta Avustralya'da dolaştığına inanılan Tazmanya kaplanı popülasyonları, insanlar ve dingoların etkileri nedeniyle azaldı.

Sonunda, keseli hayvana ait son örnek, neslinin tükendiği Tazmanya adasında bulundu.