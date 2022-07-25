Güvenç 6’lı masa adayı nasıl belirlenecek sorusuna dair önemli açıklamalarda bulunarak çaplı, yeterli, projesi olan, sandığa güvenen bir muhalefet olmadığı için böyle yapay muhalefetler oluşturuluyor ifadelerini kullandı.
Güvenç 6’lı masa adayı nasıl belirlenecek sorusuna dair önemli açıklamalarda bulunarak çaplı, yeterli, projesi olan, sandığa güvenen bir muhalefet olmadığı için böyle yapay muhalefetler oluşturuluyor ifadelerini kullandı.
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