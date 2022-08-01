CHP, sağlıkta şiddet konusunda Meclis'te genel görüşme yapılmasını istedi. Anayasa ve iç tüzük gereği, bugün toplanması beklenen Genel Kurul'da mesainin yapılabilmesi için en az 200 milletvekilinin olması gerekiyordu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi.

Bilgiç, birleşimin başında elektronik yoklama yaptı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, Bilgiç, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylece olağanüstü toplantı çağrısı düşmüş oldu.