TCG Anadolu kapılarını ilk kez açtı

Cumhuriyet tarihinin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan ve uzun zamandır merakla beklenen TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı.

İstanbul Tuzla’daki tersanede görüntülenen TCG Anadolu, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle sadece deniz kuvvetlerini değil Türkiye’nin diplomasideki konumunu da oldukça üst sıralara taşıyabilecek platformlardan biri.

Donanmanın sancak gemisi

Tuzla’daki organizasyonun ev sahipliğini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı. İnşa sürecinde ve sonrasında oldukça zorlu süreçlerden geçen geminin bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan Prof. Dr. Demir, TCG Anadolu ile yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Proje kapsamında, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek" açıklamasını yaptı.

Demir, yerli ve milli teknolojinin kullanıldığını ifade etti ve sözlerine şunları ekledi:

"Gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi.

LHD, gerektiğinde Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecek.

Mayıs 2019’da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor"

"Gemimiz NATO ittifakının bir parçası olacak"

İsmail Demir basın mensuplarına TCG Anadolu gemisiyle ilgili bilgi paylaştı. Demir şunları söyledi:

"Gemimiz NATO ittifakının bir parçası olacak. Dünyada ilk kez SİHA iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip olacak. Kızılelma ve Hürjet gibi uçaklarımızın da iniş kalkış yapabilmesi için tasarım çalışmaları yapılıyor. Barış ve afet dönemlerinde kullanılabilme imkanına sahip olunacak. Yüzde 70 yerlilik oranında üretildi"

Yüzer bir TSK üssü olacak

Ülkemizin bugüne kadar tek parçada ürettiği en büyük savunma sanayii projesi olan TCG Anadolu son derece kritik yeteneklerle donatıldı. Bu durum onu sadece Mavi Vatan’da değil gerektiği zaman Hint ve Atlas okyanuslarında görev yapabilecek bir konuma taşıyor.

Uzunluğu 231 metre, yükseklik 58 metre olan TCG Anadolu’nun ağırlığı 27,4 ton. Tam yük ile 21 knot azami hıza ulaşan dev platform kara, hava ve deniz unsurlarına ev sahipliği yapabilecek.

Çok sayıda tank, zırhlı ve paletli araç taşıyabilecek TCG Anadolu’da 1443 personel görev alabilecek. İçerisinde dev bir hastane de bulunan gemi aynı zamanda yakın hava savunma sistemine de sahip.

İnsansız hava araçlarının yeni adresi TCG Anadolu

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarı hikayesinin başrol oyuncularından biri de hiç şüphesiz TCG Anadolu. Özellikle ABD ile F-35 sürecinde yaşanan sıkıntılar haliyle TCG Anadolu’ya konuşlanacak uçar unsurlar meselesini daha önemli kıldı.

Hatırlanacağı üzere tüm planlamalar dikine kalkış yapabilen F-35B uçaklarının kullanımına yönelikti. Ancak bu uçakların gelmeyeceğinin belli olmasının ardından Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde Türkiye süreci çok hızlı bir şekilde yeniden planladı.

İlk etapta Bayraktar TB-3 konuşlanması planlanan TCG Anadolu için aynı zamanda Bayraktar KIZILELMA ve Hürjet gibi alternatifler de masaya geldi.

TCG Anadolu’da ayrıca AH-1W SuperCobra helikopterleri ile genel maksat helikopterleri de konuşlanacak.