Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan "Siyah Papatya", "Bella", "Artemisia" ismi verilen caretta caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası ile "Selcen Sultan", "Manolya", "Defne", "Calipso" ve "Aybala" adı verilen 5 yeşil deniz kaplumbağası da doğal yaşamına kavuştu.

Kaplumbağaların denize salınması törenine katılan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan yaşamının doğal yaşamın korunmasına bağlı olduğunu söyledi.

Doğal yaşam denince doğayı, hayvanı, suyu, havayı, toprağı hepsini korumak gerektiğini belirten Özkan, "Bugün burada Pamukkale Üniversitemiz, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezimizin yaralı ve daha önce farklı sebeplerle hastalanmış deniz kaplumbağalarımızı tedavi, teşhis ve rehabilite ettiği merkezdeyiz. Bu aslında toplumsal bilincin yerleşmesi ve duyarlılığın artması açısından önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle uluslararası alanda imzalanmış Paris İklim Anlaşması'nı da iç hukukun parçası haline getirdiklerini vurgulayan Özkan, bunun sera gazı salımından karbon salımına kadar doğayı tehdit eden, canlı hayatı yok eden salınımların azaltılması anlamına geldiğini kaydetti.

Bundan sonra da ülke ve millet olarak cennet vatanın doğal yaşamını korumak için çaba göstereceklerini belirten Özkan, programa katılanlara teşekkür etti.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska da yeşil deniz kaplumbağalarının normalde Mersin, Adana, Hatay bölgesine yuva yaparken bu sene ilk defa Dalyan kumsalında yuva yaptığını söyledi.

Bu kadar ilginç olan, bir kaplumbağayı Avrupa Birliği projesi çerçevesinde geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan bir cihazla takip edeceklerini belirten Kaska, "Bundan sonra nerelere göç ettiğini, nerelerde dolaştığını izleme şansına sahip olduk. Öyle zannediyorum ki bu yeşil deniz kaplumbağası buraya tekrar yuvalamak için gelmese bile Akdeniz'de nerelere göç ediyor, nerelerde dolaşıyor, nerelerde kışlıyor bunları anlamış olacağız"diye konuştu.