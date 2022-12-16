Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.