Teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023’ün teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilecek festivalde 41 farklı alan ve 102 alt kategoride yarışmalar bulunuyor.

Efsaneleşen teknoloji yarışmaları roketten uçan arabaya, biyoteknoloji inovasyondan insansız su altı sistemlerine, sağlıkta yapay zekâdan çip tasarımın yanı sıra yepyeni psikolojide teknolojik uygulamalara kadar birçok yarışmanın düzenleneceği TEKNOFEST 2023’te 13 Milyon TL’den fazla ödül ve 30 Milyon TL’den fazla malzeme desteği yarışmacılarla buluşacak.

Bireysel veya takım olarak katılım sağlanabilen TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına https://www.teknofest.org/tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Yarışmalara ilişkin detaylı bilgiye yine aynı internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Son başvuru tarihi 20 Kasım Pazar.