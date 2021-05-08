20'li yaşlar akımı masum değil!
"20’li yaşlar challenge" son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir akım haline geldi.
TEKNOLOJİ 08.05.2021, 11:41 08.05.2021, 13:37
Ünlülerin de dâhil olduğu ve 20’li yaşlardaki hallerini paylaştıkları bu akım konusunda uzmanlar, "Bu şekilde veri toplanıyor" ve "20’li yaşlar challenge"la yüzünüzü çaldırmayın uyarısı yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi-İşlem Yöneticisi Yakup Kaman, “bu Challengler ile veri toplayıcı firmalar, vatandaşların verilerini bir şekilde elde ediyorlar” dedi.
Milyonlarca kullanıcının bu verileri, birçok yere satıldığını belirten Kaman, alınan bu veriler bireysel olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşların dikkat etmesini istedi.
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