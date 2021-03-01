2020'nin en çok satan akıllı telefonları açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz yıl akıllı telefon üreticileri için pek de iyi başlamadı. Ancak yıl sonuna doğru başlayan normalleşme ile yeniden atağa kalkan markalar, 2020'yi en az zararla kapatmaya çalıştı.

Omdia analitik şirketi, geçen yılın en popüler akıllı telefonlarını ortaya çıkaran bir pazar araştırması yaptı.

Satılan akıllı telefonların adedi ve cihazların ortalama satış fiyatlarının yer aldığı listeye gelin daha yakından bakalım.

iPHONE 11 ZİRVEDE

Apple, geçen yıl ortalama 754 dolar fiyatla 64.8 milyon adet iPhone 11 satmayı başardı ve telefon listenin ilk sırasında yer aldı.

İkinci sırada ise ortalama 451 dolar fiyatla toplam satış adedi 24.2 milyona ulaşan iPhone SE (2020) bulunuyor.

2020 yılının en çok satan üçüncü telefonu iPhone 12 oldu. Apple, ortalama 896 dolar fiyatla 23.3 milyon cihaz satışı gerçekleştirdi. iPhone 12'nin ekim ayında tanıtılmasına rağmen, yılın en çok satan üçüncü telefonu olması oldukça dikkat çekici.

İlk üç sıradaki iPhone modellerinin ardından Samsung sahne aldı. Dördüncü sırada ortalama 269 dolar fiyatla 23.2 milyon adet satılan Samsung Galaxy A51 var.

Beşincilik koltuğunda yine Samsung'un 192 dolar ortalama fiyatla 19.4 milyon satışa ulaşan Samsung Galaxy A21s modeli yer alıyor.

2020'nin en çok satan 10 akıllı telefonu şu şekilde:

1. iPHONE 11

2. iPHONE SE 2020

3. iPHONE 12

4. SAMSUNG GALAXY A51

5. SAMSUNG GALAXY A21s

6. SAMSUNG GALAXY A01

7. iPHONE 12 PRO MAX

8. SAMSUNG GALAXY A11

9. REDMI NOTE 9 PRO



10. iPHONE 12 mini