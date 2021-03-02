21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı
Super VPN, Gecko VPN ve Chat VPN hizmetlerini kullanan 21 milyon Android kullanıcısının verileri satışa çıkarıldı. Üstelik satışa çıkan veriler arasında Türk kullanıcıları da var.
Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.
Ancak Google Play Store'da bulunan birçok VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.
21 MİLYON KULLANICININ VERİSİ İNTERNETTE DOLAŞIYOR
CyberNews internet sitesinin raporuna göre, aralarında Türkiye'deki kullanıcıların da bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete sızdırıldı.
Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.
Ancak Google Play Store'da bulunan birçok VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.
21 MİLYON KULLANICININ VERİSİ İNTERNETTE DOLAŞIYOR
CyberNews internet sitesinin raporuna göre, aralarında Türkiye'deki kullanıcıların da bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete sızdırıldı.
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