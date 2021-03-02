21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı

Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.

Ancak Google Play Store'da bulunan birçok VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.

21 MİLYON KULLANICININ VERİSİ İNTERNETTE DOLAŞIYOR

CyberNews internet sitesinin raporuna göre, aralarında Türkiye'deki kullanıcıların da bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete sızdırıldı.

Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.

Ancak Google Play Store'da bulunan birçok VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.

21 MİLYON KULLANICININ VERİSİ İNTERNETTE DOLAŞIYOR

CyberNews internet sitesinin raporuna göre, aralarında Türkiye'deki kullanıcıların da bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete sızdırıldı.