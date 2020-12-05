65 yaş üstü için adrese teslim şifre hizmeti yaygınlaştırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Koç, 65 yaş üstü vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabileceklerini açıkladı. Ayrıca, projenin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini de anlattı.

"Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı."

Yüz yüze kimlik doğrulaması yapılacak

Daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebilecek.

Vatandaşlar, başvurularının durumlarını izleyebilecek. Şifre teslimi, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek.

Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak.