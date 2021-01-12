Durov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılın ilk haftasında Telegram kullanıcı sayısının 500 milyonu geçtiğini bildirdi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, "Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklam verenler yoktur. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık" ifadelerini kullandı.

Telegram kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğine işaret eden Durov, "Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. Bu, her gün 1,5 milyon yeni kullanıcının kaydolduğu geçen yıla kıyasla önemli bir artış" ifadelerini kullandı.