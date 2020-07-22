Akıllı telefon kullananlar dikkat!

Akıllı telefonlar yaygınlaştı günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi kolaylıkla bu telefonlarla halledebiliyoruz. Ancak madalyonun birde diğer yüzü var oda güvenlik.



Son dönemde akıllı telefonlara indirile uygulamalarla sanal alışveriş yapılmaya başlandı.



Cep telefonları sürekli ortam dinlemesi yapıyor. Her şey kayıt altına alınıyor. O kayıtlar daha sonra reklam firmalarına gönderiliyor. Böylece konuşmalarınızla ilgili tün ürünler internette ulaşırken karşınıza reklam olarak çıkıyor.



Siber Güvenlik Danışmanı Kurtuluş Karasu, telefonda ne konuşulursa insanların kullandığı sosyal medyalarda o konuşulan ürünlerin reklamı karşılarına çıktığını ifade etti.



Siber Güvenlik Danışmanı Kurtuluş Karasu sözlerine şöyle devam etti; “Telefonlarımızda Apple - Siri var android goog asistan var biz bu tür uygulamaları kullandığımız zaman konuştuğumuz zaman ses tonumuzdan bizi tanımak istiyorlar ses tonu muzdan kim olduğumuzu öğrenmek istedikleri için bu tür çalışmalar teknoloji üzerinden yapılıyor ve bunlar sürekli devam edecek, bundan nasıl kaçına biliriz dersek de, bunda korunabileceğimiz bir durum yok sadece biz bilinçli kullanıcılar olmalıyız.”



Haber: Gökhan ÇALI- Mehmet DEVECİ

