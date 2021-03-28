Android uygulamalarının çökme nedeni ortaya çıktı

Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi-İşlem Yöneticisi Yakup Kaman, Google her ne kadar çökmenin Android veri tabanından olduğunu açıklasa da arka planda, Şirketlerin reklam anlaşmazlığından kaynaklandığını Belirtti.

Kaman, “İnstagram, Facebook, Whatsapp Birbirine Bağlı Şirketler Google’de ayrı bir firma. Bu şirketler kendi içerisindeki reklam pazarlama fiyatlarında anlaşma sağlayamayınca Google’de, bağlı olduğu telefonlarında bu uygulamaları yavaşlatarak kullanılmaz hale getiriyor.”

Bu durumda vatandaşların elinden bir şey gelmeyeceğini belirten Kaman, erişim engelinden kurtulmak için vpn’ye girilmesini de tavsiye etmedi.

Haber: Mehmet Deveci