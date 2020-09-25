Apple maske YouTube'da ortaya çıktı

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, can kaybı sayısı 1 milyona doğru adım adım ilerliyor. Salgında ikinci dalga paniği pek çok ülkeyi sararken, önlem üstüne önlemler alınıyor.

Ancak salgının başından bu yana en etkili yöntem sosyal mesafe ve maske kullanımı. Dünya çapında pek çok şirket, tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle maske üretimine yönelmişti.

ÜNLÜ YOUTUBER TANITTI

Kendi maskelerini üreten şirketler arasına ABD’li teknoloji devi Apple da katıldı. Mağazalarındaki çalışanlar için maske tasarlayan şirketin ürünleri görücüye çıktı.

YouTube programcısı Lewis George Hilsenteger de, Apple’ın maskelerini ‘kutu açılış’ videosunda inceledi. “Bu yaptığım en sıra dışı Apple kutu açılış videosu” diyen Hilsenteger, maskenin beyaz minimalist tasarımlı bir kutuda geldiğini söyledi.

APPLE MASKE 5 DEFA KULLANILABİLİR

Üç parçalı bir tasarıma sahip olan maskeler yeniden kullanılabiliyor. Maske sekiz saatlik kullanımla beş kez takılabiliyor. Şirketin her bir çalışanına aylık beş maske gönderdiği belirtiliyor. Şu an için yalnızca Apple çalışanları için üretilen maskelerin satışa sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.