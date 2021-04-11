'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı

Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru başarı testini geçti

Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motoru, ateşleme testini başarıyla geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ`nin Şile`deki Roket Motor Ateşleme Tesisi`nde incelemede bulundu.

Varank, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye`nin Ay Misyonu`nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank ve beraberindeki heyetin katıldığı toplantıda, Ay`a sert iniş yapması planlanan insansız uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alındı.

Heyet, toplantının sonunda roket motorları testlerinin yönetildiği komuta merkezine geçti. Ateşleme için geri sayım başlatıldı.

Bakan Varank`ın komutuyla, ilk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi`nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında "Ay`a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı.

Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

Delta V tarafından geliştirilen Sonda Roket Sistemi hibrit motoru dikey ateşleme testini geçerek, uzaya ulaşabilecek seviyede toplam itki elde etti. Önümüzdeki aylarda fırlatma testleriyle "uçuş gösterimi" yapılacak.

Türkiye`nin en büyük roket sistemlerinden biri olan SORS aynı zamanda dünyanın teknoloji olarak en ileri hibrit roket motoruna sahip.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çok başarılı iki ateşleme yaptıklarını hem Sonda Roketi Sistemi`nin (SORS) ateşlemesi hem de Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorun ilk ateşlemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Hibrit motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı"

Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz " dedi.

"Hedefimiz 2023 yılında Türkiye`nin kendi uzay aracını Ay`a ulaştırabilmesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Türkiye`nin 10 yıllık uzaydaki yol haritasını açıkladığını ve bu yol haritasının en önemli bileşenlerinden bir tanesinin `Ay Misyonu` olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"O günden itibaren aslında biz Delta V firmasının ismini sıklıkla duymaya başladık. Biliyorsunuz Ay misyonunda hedefimiz 2023 yılında Türkiye`nin kendi uzay aracını Ay`a ulaştırabilmesi. Burada da Türkiye`deki bütün kabiliyetleri, bütün firmalarımızın kabiliyetlerini kullanmak istiyoruz. Delta V de özellikle dünyada yeni bir teknoloji olarak kabul edilen hibrit roket motorları çalışan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı`na ait bir firmamız. Arif Hocamız (Karabeyoğlu) tüm bu süreçleri yürütüyor. Bugün iki ateşlemeye şahitlik ettik. Bir tanesi 635 milimetrelik Sonda roketinin, önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine şahitlik ettik. Aynı zamanda Ay misyonunda, yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir motorun da yine ateşlemesinin testlerini yapmış olduk. Biliyorsunuz, Türkiye özellikle uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek, aynı zamanda bu kabiliyetleri ticarileştirmek, bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli."

"Roket motorunun bir örneği mayıs ayında fırlatılacak"

Çok değerli gençlerin Türkiye`nin geleceğine yatırım yapmak ve teknolojiyi geliştirmek için büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop`tan fırlatılacak. Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk."

"Türk bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız"

Varank, "2023`te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay ile buluşturacağız. Türk bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" diye konuştu.