Bakan Karaismailoğlu Teknopark İstanbul'u ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, yapay zeka sistemlerinden gemi tasarımına kadar farklı alanlarda teknoloji geliştiren şirketlerin sunumlarını dinledi.
TEKNOLOJİ 22.11.2021, 14:21
Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretinde;Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu eşlik etti.
Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan, yapay zeka sistemlerinden gemi tasarımına kadar farklı alanlarda teknoloji geliştiren şirketlerin sunumlarını dinleyen Karaismailoğlu, Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ı da ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu, merkezde yer alan birçok teknoloji girişimine dair bilgilendirildi.
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