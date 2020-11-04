Bunları sakın yapmayın! Sosyal medya hesapları bir bir çalınıyor dikkat!
Sosyal medya üzerindeki hesap sayısının artması, pek çok sorunu da beraberinde getirdi.
TEKNOLOJİ 04.11.2020, 18:13 04.11.2020, 19:45
Bu sorunlardan en büyüğü de hesap çalınmaları…
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan siber güvenlik danışması Kurtuluş Karasu, Sosyal medya hesaplarının çalınması konusunda neleri yapmalıyız neleri yapmamalıyız’ı anlattı.
Konuşmasının devamında Karasu son zamanlarda dünya genelinde birçok sosyal medya hesaplarının çalındığını da belirtti.
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