Bunları sakın yapmayın! Sosyal medya hesapları bir bir çalınıyor dikkat!

Bu sorunlardan en büyüğü de hesap çalınmaları…

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan siber güvenlik danışması Kurtuluş Karasu, Sosyal medya hesaplarının çalınması konusunda neleri yapmalıyız neleri yapmamalıyız’ı anlattı.

Konuşmasının devamında Karasu son zamanlarda dünya genelinde birçok sosyal medya hesaplarının çalındığını da belirtti.