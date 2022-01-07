Cayma bedeli kabusu sona eriyor!

BTK son dönemde artan şikayetler sonrası harekete geçti. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte yüksek cayma bedellerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tüketici hakları yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesiyle, hem abonelikten caymak kolaylaşacak. Hem de yapılan paket aşımlarıyla kabaran faturalar son bulacak.

Tüketicinin unutmaması gereken konu ise, 1 yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde, herhangi bir neden göstermeden sözleşme feshedilebiliyor. Yani herhangi bir cayma bedeli ödenmiyor.

GSM operatörlerinde cayma bedeline tümüyle son verecek düzenlemenin önümüzdeki aylarda hayata geçmesi bekleniyor.