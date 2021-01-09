Dailymotion'dan Türkiye'de temsilcilik açma kararı

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, 1 Ekim'de yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası' ile temsilci belirleme ve bildirme yükümlülükleri getirildi.

Söz konusu yükümlülük için 2 Kasım'a kadar süre tanındı.

Yasal sürenin sona ermesiyle BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan birçok şirkete 10'ar milyon lira ceza kesildi.

Sonraki süreçte ise dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, YouTube ve TikTok, Türkiye'ye temsilci atanması konusunda ilk adımı attı.

DAILYMOTION DA KATILDI

Temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına, Dailymotion da eklendi.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan video platformu, Türkiye'ye temsilci atadı.

"DİĞER PLATFORMLARDAN DA AYNI ADIMI BEKLİYORUZ

Haberi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ömer Fatih Sayan, şu ifadelere yer verdi:

"TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz! Sosyal ağların gelişiyle vatandaşlarımız sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabilecek. Taklit hesap, dolandırıcılık,zorbalık vb. durumlarda vatandaşlarımız şikayetlerine daha kolay çözüm bulabilecekler."

TEMSİLCİ ATAMAYAN PLATFORMLAR