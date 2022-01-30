Dijital ortamda kişisel veriler tehlike altında mı?

Kişisel verilerin korunması özellikle son yıllarda artan siber saldırılar, yaşanan veri ihlalleri veya sızıntılarla hem kullanıcıların hem de şirketlerin en önem verdiği konu haline geldi.

Peki vatandaşlar kişisel verilerini korumak için nelere dikkat etmeli, Siber Güvenlik Uzmanı Kurtuluş Karasu dikkat edilmesi gerekenleri Aksu Haber’le Paylaştı.

Karasu, konuşmasının devamında verilerin çalınması durumunda neler yapılması gerektiğini anlattı.