Dijital savaş oyunları çocuklarda şiddetin habercisi!

Bu durumda çocuklar gerçek hayatta karşı karşıya kaldıkları şiddet durumlarında tepki vermemekte, bunu normal kabul etmekte ve kendisi de şiddet uygulamaya meyilli olmaktadır. çocuklarda düşmanca duygularda artış gözlemlenmektedir.

Büyükşehir Belediyesi Psikolog Zeynep Sandaloğlu bu süreçte ailelere büyük bir iş düştüğünü söyledi.

Sandaloğlu ebeveynlerin çocukları dijital çağın her adımında takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.