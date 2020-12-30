Dolandırıcıların 'telefon kazandınız' tuzağına düşmeyin

Gün geçmiyor ki dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşı tuzağa düşürmek için meydana çıkmasın. Dolandırıcılar bu kez vatandaşa "yılbaşında telefon kazandınız" mesajı göndererek tuzak kuruyor. Yöntem nasıl işliyor? Buna karşı ne yapmalı? Cevaplar haberimizde...

TEKNOLOJİ 30.12.2020, 17:08 30.12.2020, 17:22
Dolandırıcıların 'telefon kazandınız' tuzağına düşmeyin

Mesajın gönderildiği birçok kişi hediye kazandığını düşünerek o kişilerle irtibata geçiyor ama sonuç hep hüsran.

Siber Güvenlik Danışmanı Kurtuluş Karasu, “Artık tüketim alışkanlıklarımızı alışverişten daha çok internet üzerinden yapıyoruz. Bu da internet üzerindeki saldırıları artıyor” dedi.

“Bilgi güvenliği süreçleri artık her alanımıza olmaya başladı. Bunun nedenlerinden biriside pandemi pandemi den dolayı internet kullanımlarımız arttı internet servis sağlayıcıları ile görüşüyoruz. İnternet isteyen firmalara yetişemediklerini söylüyorlar. Hani kurumlara yapılandırmalara Bu da bizim internet kullanmamızın pandemi ile birlikte daha da hızla arttığını gösteriyor. Artık tüketim alışkanlıklarımızı alışverişten daha çok internet üzerinden yapmaya daha da fazla artmış oluyor bunlarla birlikte Tabii ki saldırılarda artıyor.

Bizim burada dikkat etmemiz gereken hususlara gelmeden önce öncelikli olarak Hani programlar oluyor. Şuan gündemde yılbaşı var. Yılbaşı ile alakalı hediye çeki kazandığınız, size piyango çıktı gibi reklam mesajları geliyor özellikle en çok kullandığımız WhatsApp programları üzerinden veya mail üzerinden. Cep telefonu kazandınız, hediye çeki kazandınız lütfen linki tıklayınız ve ilgili verileri Girerekten bir cep telefonu kazanabilirsiniz gibi mesajlarla karşılaşıyoruz.

Bu mesajlar yılbaşı olduğu için yılbaşına özel mesajlar olarak karşımıza geliyor bunlara karşı bir kere heyecanlanmamamız gerekiyor heyecanlandığımızda sanki gerçekten yılbaşına özel bir kampanya yapılmış da bizi de davet ediliyormuşuz gibi oluyor heyecanlanmadan Sadece bir sahte bir içerik olacağını ele almamız gerekiyor.

Diğer bir hususta Bu mesaj arkadaşınızdan da gelmiş olsa arkadaşınız da hata yapıyor farkında olmamış olabilir. Bunun gerçekten doğru teyit edilmesi gerekiyor Bunun en kesin yolu Bilen birisine bir uzmana sormaktır. Eğer çevrenizde sorabileceğimiz birisi Yoksa da en azından şüphelendiğiniz o kampanyalarla alakalı internetten araştırma yapmanız gerekiyor yani size gelen her mesajı tıklayıp Ben de bu çekilişe katılayım gibi düşünceye kapılmamak gerekiyor dediğimiz gibi sosyal mühendislik saldırılarında genellikle heyecan endişe ve korku hususları kullanılıyor.

Burada da yılbaşı günleri yaklaştığı için sürekli mesajlar görüyoruz çevremizden de bizlere geliyor. Böyle bir mesaj geldi doğru mudur şeklinde baktığımızda hiçbirisinin doğru olmadığını gördük Hani bunlardan dolayı da hani. Size gelen bu tür mesajlara karşı ilk yapmanız gereken şüpheyle yaklaşmak. Linki Tıkladığında zararlı yazılım o link arkasında direkt çalıştırılabilir şekilde Hazırlandıysa evet linki tıkladığınızda cep telefonunuza onun kapsamda arka tarafta zararlı yazılım bulaşıyor.

Telefonumuza zararlı yazılım bulaştıktan sonra neler yapabilir?

Telefondaki bütün mesajlarınızı okuyabilirler, WhatsApp mesajlarını da okuyabilir. Fotoğraflarınızı çekip alabilirler, telefon rehberinizi çekip alabilirler. Telefonunuza ne kadar veri varsa hepsi çekilebilir. Üstelik bunların da ötesinde. Ön kameradan sizin görüntümüzü alabilirler mikrofonu açaraktan Siz fark etmeden sizin sesinizi bile dinleyebilirler bu şekilde yani sanki telefon saldırganın elindeymiş gibi rahat bir şekilde kullanabiliyor. Bunun hepsini arka planda komut satırı üzerinden yapabiliyorlar.

Peki, linki tıkladık telefona bir şeyler bulaştırdığımızı tahmin ettik ve hatta şüphelendik. Koruma amaçlı ne yapabiliriz? Koruma amaçlı yapacağımız husus telefonun fabrika ayarlarına dönmektir. Kesin çözüm olarak budur. Fabrika ayarlarına dönmemiz içinde biliyorsunuz genel ayarlardan fabrika ayarlarına girip telefonu tamamen sıfırlayıp baştan kurulumunu yaptığınızda o Telefondaki bütün zararlı içerikle birlikte bütün uygulamaları silmiş olacaksınız.”

Haber: Gökhan ÇALI

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