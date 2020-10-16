Dünyaca ünlü o dolandırıcılık yöntemi Türkiye’de de uygulanmaya başladı!

Amerika'da ortaya çıkan bir telefon dolandırıcılığı türü, tüm dünyaya yayıldı. 'Beni duyabiliyor musunuz?' ismiyle bilinen dolandırıcılık yöntemi, şimdi de sahtekarlar tarafından Türkiye'de denenmeye başladı.



Teknolojiyi sonuna kadar kullanan sahtekarlar, önce kurbanıyla telefon aracılığıyla bağlantı kuruyor. Kurulan telefon bağlantısında kurbanlara promosyon ya da bir anket görüşmesi yapılıyormuş hissi veriliyor.

Kurbanla, dolandırıcı arasında geçen kısa bir konuşmanın ardından dolandırıcı tarafından 'Beni duyabiliyor musunuz?' sorusu soruluyor. İşte tuzak tam da burada başlıyor.

'Beni duyabiliyor musunuz?' sorusuna 'Evet' cevabını veren kurbanın sesi kayda alınıyor. Bu cevap daha sonra sözlü bir anlaşmaya onay vermiş gibi çeşitli soruların arkasına yerleştiriliyor ve farklı türde ses kayıtları oluşturuluyor.



Kurban bir süre sonra tekrar aranıp, bir ürün ya da hizmet karşılığı ödeme yapması gerektiği konusunda uyarılıyor. İtiraz halinde ise, telefonda 'Evet' dediği için hukuki yaptırımlarla tehdit ediliyor. Bu şantaj sonucunda çoğu mağdur ödeme yaparak dolandırılıyor.