Dünyanın ilk tamamı biyodizel ile çalışan jeneratörü Türkiye'de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Arken Jeneratör'ü ziyaret etti. Varank, "Bize bir müjde verdiler. Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler." dedi.

TEKNOLOJİ 21.02.2021, 12:57
Dünyanın ilk tamamı biyodizel ile çalışan jeneratörü Türkiye'de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arken Jeneratör’ün kendilerine bir müjde verdiğini belirterek, "Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satmayı planlıyorlar." dedi.

Arken Jeneratör’ün İstanbul'daki fabrikasını ziyaret eden Varank'a burada firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında bilgi verdi.

Fabrikadaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Varank, sık sık Türkiye'deki üretim tesislerini, fabrikaları, yeni girişimleri ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Buradaki arkadaşlarımız da bana sosyal medyadan ulaştı. Sayın Bakanım, ‘Bizi de ziyaret edebilir misiniz?’ dediler. Ben de geldim." ifadesini kullandı.

Varank, Arken Jeneratör Fabrikasının İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktararak, "Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim. Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının yüzde 50’sini ihracattan elde ediyorlar. 72 ülkeye Türkiye’den elektrik jeneratörü satan bir firma." diye konuştu.

"Girişimcilerimizin gayretleriyle ülkemizin ekonomisi günden güne gelişiyor"

Jeneratör sektörünün günden güne değiştiğine değinen Varank, sadece dizel, benzinli motorlara dayalı jeneratörlerin yanı sıra hibrit çözümlerin de kullanıldığını, güneş enerjisine dayalı çözümler olduğunu ifade etti.

Varank, Arken'in en güçlü yanlarından birisinin "terzi usulü" denilebilecek projeye özel, spesifik işler yapabilmeleri olduğuna işaret ederek, "Geleceğe dönük projelerimizde nasıl kendilerinden faydalanabiliriz bunları konuştuk. Bize bir de müjde verdiler. Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satmayı planlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, önemli bir üretim ülkesi olduğunun altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Genç beyinlerimizin, girişimcilerimizin gayretleriyle ülkemizin ekonomisi günden güne büyüyor, gelişiyor. Burada da 3 İTÜ’lü girişimcinin kurduğu bir girişimin nasıl büyük bir marka haline geldiğini, fabrikaya dönüştüğünü görmüş olduk. Burada gördüklerimden gerçekten memnun oldum. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. İnşallah, Arken markasını dünyanın 72 değil, 172 ülkesinde görürüz, cirolarının daha fazlasını ihracattan elde ederler."

Varank, Türkiye’nin her tarafını gezerek girişimcileri, üreticileri ziyaret etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu bir sebepten dolayı daha yapıyoruz. Muhalefetin sıkça eleştirisi var. Diyorlar ki ‘Türkiye’de üretim mi var, Türkiye’de fabrika mı var?’ Ama onların kafası geçmişte, sadece devletin fabrika yaptığı zamanlarda kalmış. Dünyada kendisi fabrika kuran bir ülke kalmadı. Belki Kuzey Kore vardır ama dünyanın hiçbir G20 ülkesi artık devlet olarak fabrika yapmıyor. Özel sektörü, müteşebbisleri destekliyor. Onlar da bu dinamizmle ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlıyorlar."

"Hibrit solar sistemlerle ilgileniyoruz"

Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel de vatana, millete bir değer üretme düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek, "Standart jeneratörlerimizi üretirken bunlarla ilgili otomasyon, senkron gibi noktalarda da mühendislerimiz çalışıyor. Yüzde 100 biyodizel ile çalışan jeneratörümüzün prototipini yaptık. Hibrit solar sistemlerle ilgileniyoruz." açıklamasında bulundu.

Dünyada bir ilki gerçekleştiren Arken Jeneratör, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu Alaaddin Birkan Yüksel, Recep Aşırok ve Kemal Teryaki tarafından 2012’de İstanbul'da kuruldu.

Yüzde 100 Türk sermayeli şirket Arken Jeneratör’ün prototipini ürettiği biyodizel jeneratör, hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan dizelin geri dönüşüm olarak kullanılması prensibine dayanıyor. Yüzde 100 biyodizel ile çalışır hale getirilen jeneratörün patentini de alan Arken Jeneratör, orta vadede prototipini ticarileştirmeyi planlıyor.

#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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