Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da Mısır'da gözaltına alındı
Sergi için Mısır'a götürülen dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da'nın ülkeye girişine izin verilmedi. Mısırlı yetkililer Ai-Da'yı 10 gün boyunca gümrükte alıkoydu. Bu alıkoyma Kahire- Londra hattında diplomatik gerilime yol açtı.
Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, sergi açılışı için götürüldüğü Mısır’da gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Ai-Da, bir casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesi ile 10 gün boyunca gümrükten çıkarılmadı.
Ai-Da’nın bir modemi olması ve gözlerinde kamera bulunması bu karara gerekçe olarak gösterildi.
Mısır-İngiltere arasında gerilim
Gümrük yetkililerinin kararı, Mısır-İngiltere arasında diplomatik gerilime yol açtı.
İngiltere’nin Kahire Büyükelçisi devreye girdi.
Açılışa saatler kalara serbest kaldı
10 gün boyunca gümrükte tutulan Ai-Da, çarşamba serginin açılışına saatler kala serbest bırakıldı.
Ai-Da, 4 yıl önce, Oxford ve Leeds üniversitelerinden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirildi.
İlk sergisinde 1 milyon doların üzerinde satış
Robot, adını ilk bilgisayar programcılarından biri olan matematikçi Ada Lovelace'den ve yapay zekanın İngilizce kısaltması AI'dan alıyor.
İlk sergisinde bir milyon doların üzerinde satış yapan Ai-Da, büyük ilgi görüyor.
"Geleceğin Vizyonu" olarak nitelenen Ai-Da’nın, gözlerindeki kameralar sayesinde ortaya çıkardığı soyut eserler uzmanlardan tam not alıyor.
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