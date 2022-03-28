Elon Musk, kendi sosyal medyasını kurabilir
Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini verdi.
TEKNOLOJİ 28.03.2022, 11:17
Özellikle Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla oldukça ses getiren Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a bir kullanıcı "Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?" diye sordu. Musk, bunu ciddi şekilde düşüneceğini söyledi.
TWITTER İÇİN ANKET YAPTI
Tesla CEO'su, 2 gün önce de takipçilerine "İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü esastır, siz Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu sorarak bir anket yapmıştı. Ankete katılanların yüzde 70'ten fazlası ''Hayır'' cevabını vermişti.
Elon Musk, daha önce de Twitter'ın algoritmalarını eleştiren açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
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