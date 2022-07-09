Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti

Dünyanın en zengin ismi olan ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını satın almak için yaptığı 44 milyar dolar değerindeki teklif, sosyal medya platformu tarafından geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. Ancak Twitter'daki bot hesapların tamamını kaldırmak istediğini daha önce defalarca kez belirten Musk, son yaptığı açıklamayla anlaşmayı geçici olarak askıya almıştı.

ANLAŞMAYI FESHETTİ

Anlaşmanın tekrar geçerli olabilmesi için spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelmesini şart koşan Musk, yeni yaptığı açıklamayla Twitter anlaşmasını feshettiğini ve sosyal medya platformunu almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

ANLAŞMADAKİ BİRÇOK HÜKMÜN İHLALİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.