En çok ziyaret edilen 10 web sitesi belli oldu

Koronavirüs salgını ile birlikte gelen karantina uygulamaları ve diğer kısıtlamalar, insanların elektronik ürünlere ve internete daha fazla ilgi göstermesini sağladı.

Bu dönemde, özellikle teknoloji şirketleri servetlerine servet katarken, bu durum internet sitelerinin trafik oranına da yansıdı.

Yeni yayınlanan rapora göre, 2021'de dünya genelinde en çok ziyaret edilen web sitesi, aylık 90,6 milyar ziyaretçi ile Google oldu.

Dünyanın en popüler arama motoru, pandemi döneminde oldukça fazla kullanıldı ve en yakın rakibini neredeyse üçe katladı.

Google'ın çatısı altında bulunan popüler video platformu YouTube ise, aylık 34 milyar ziyaretçiyle ikinci sırada yer alıyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 WEB SİTESİ

2021 yılında en çok ziyaret edilen 10 web sitesi ve aylık kullanıcı sayıları şu şekilde:

Google: 90,6 milyar ziyaretçi

YouTube: 34 milyar ziyaretçi

Facebook: 22 milyar ziyaretçi

Twitter: 6,75 milyar ziyaretçi

Instagram: 6,21 milyar ziyaretçi

Wikipedia: 5.87 milyar ziyaretçi

Baidu.com: 5,75 milyar ziyaretçi

Yandex.ru: 3,69 milyar ziyaretçi

Yahoo: 3,63 milyar ziyaretçi

XVideos: Aylık 3.33 milyar ziyaretçi

Listeye daha yakından baktığımızda, özellikle sosyal medya sitelerinin ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.

YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram ilk 5'te yer alırken, Baidu ve Yandex gibi arama motorları da ilk 10'a girmeyi başarmış durumda.

Öte yandan, ilk 10'da yer alan web sitelerinin aylık toplam ziyaretçi sayısı 181 milyonu aştı.