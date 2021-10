Facebook adını değiştirdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.

Facebook yaptığı duyuruda, şirketin yeni adının Meta olduğunu belirtti. Açıklamada, "Meta, 3D olarak oynayacağımız ve bağlanacağımız bir yer olan metaverse'i oluşturmaya yardımcı oluyor. Sosyal bağlantının bir sonraki bölümüne hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre şirketin uygulamalarından olan Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ın adları ise aynı kalacak.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD