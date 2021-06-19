Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Sosyal medya uygulaması Facebook, Instagram ve WhatsApp’a erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Kullanıcı sayısı milyonları aşan popüler yazışma uygulaması WhatsApp akşam saatleri itibariyle hizmet verme sıkıntısı yaşamaya başladı.

Sonrasında bugün öğle saatlerinde ise hem WhatsApp hem de Facebook ve Instagram’da çökme yaşandı.

OTURUM AÇILMIYOR

Kullanıcılar haber akışlarını yenileyemiyor ve oturum açmakta sorun yaşıyor.

Instagram ve Facebook gibi popüler ağlarda yaşanan bu sorun Avrupa'daki bazı kullanıcıları başta olmak üzere Türkiye'de de sorun yaşanmasına neden oluyor.

ABD'DE DE ÇÖKTÜ

Öte yandan ABD'nin bazı bölgelerinde de bu sorun yaşanıyor. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.

Yaşanan sorunlara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.