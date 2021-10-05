Facebook, WhatsApp ve Instagram çökünce neler yaşandı?
Facebook, WhatsApp ve Instagram'da dün akşam yaşanan kesinti, dünya gündeminin en üst sıralarında yer aldı.
TEKNOLOJİ 05.10.2021, 14:21 05.10.2021, 17:06
6 saate yakın süren erişim sıkıntısının hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı. Peki, kesinti sürecinde vatandaşlar neler yaptı.
Kimisi kesintinin faydalı olduğunu savunurken kimi sosyal medya bağımlısı da bu durumun kendilerini çok etkilediğini söyledi.
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