Facebook, WhatsApp ve Instagram çökünce neler yaşandı?

6 saate yakın süren erişim sıkıntısının hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı. Peki, kesinti sürecinde vatandaşlar neler yaptı.



Kimisi kesintinin faydalı olduğunu savunurken kimi sosyal medya bağımlısı da bu durumun kendilerini çok etkilediğini söyledi.