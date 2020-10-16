Fenomenlere kötü haber: Gizli reklamlara karşı önlem alınıyor

Sosyal medyada gizli reklam konusu son yıllarda önemini giderek attırdı.

İngiltere'de taraflar arasında süren görüşmeler sonucunda, gizli reklama "dur" diyecek, önemli bir karar alındı.

Açıklama İngiltere Rekabet Kurumu'ndan geldi.

Açıklamaya göre, sosyal medya platformu Instagram gizli reklamlara karşı çeşitli önlemler almayı kabul etti.

Yeni uygulamalar sonrasında internet ünlülerinin gizli reklam uygulamaları kurallara bağlı olacak.

Öncelikle fenomenler yaptıkları paylaşımlarda reklam bulunduğunu belirtmek zorunda olacak.

Ayrıca bir ürün veya hizmetin reklamı için herhangi bir teşvik alıp almadıklarını da teyit edecekler.

Instagram da bir reklamın gizlenip gizlenmediğini ortaya çıkarmak için gerekli teknolojileri uygulamaya sokacak.

Binlerce takipçisi bulunan internet ünlüleri bir ürünün ya da hizmetin tanıtımı karşılığında şirketlerden büyük paralar kazanabiliyor.

Rekabet Kurumu'nun girişimleri sayesinde geçen yıl İngiltere'de 16 internet ünlüsü gizli reklam almayacağı sözünü vermişti.