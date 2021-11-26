Fuat Oktay: 2022'de zırhlı araçlar yerli motorlarla teslim edilecek

"İLK MOTORUMUZ BATU'NUN ATEŞLEMESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞİP, TESTLERE BAŞLANMIŞTIR"

Fuat Oktay, "2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022’de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak.1500 beygirlik ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır." şeklinde konuştu.