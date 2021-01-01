Gençlere 2021 müjdesi! Playstation ve Xbox fiyatları düştü mü?
Yeni yılın ilk müjdelerinden bir tanesi de oyun severlere geldi. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi yılbaşından itibaren yüzde 20’ye düşürüldü. Böylece Playstation ve Xbox gibi en çok tercih edilen oyun konsollarında fiyatlar düşmüş olacak. Playstation ve Xbox Series X 8300 liradan satılıyordu.
Oyunseverler için müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50'lik gümrük vergisi eski haline yani yüzde 20'ye çekildi. Böylece oyun konsolu fiyatlarında düşüş beklentisi ortaya çıktı.
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren oyun konsollarında gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanacak.
TÜRKİYE FİYATI NE KADARDI?
Alınan ilave gümrük vergisi kararından sonra Türkiye'ye gelen PlayStation 5'in fiyatı, 8.299 TL olarak açıklanmıştı. Xbox Series X ve Xbox Series S'in fiyatı ise sırasıyla 8.299 TL ve 5.399 TL olarak karşımıza çıkmıştı.
PlayStation 5, Türkiye'de çok ciddi bir stok sorunu yaşarken Xbox Series X konusunda ise herhangi bir stok sorunu görünmüyor.
Sektörün önde gelen tedarikçileri, Playstation 5'in bazı e-ticaret platformlarında satış yapan bazı kişilerce, konsolu 10 bin TL'nin üzerinde satıldığına dair bilgiler mevcuttu
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