'Göksu Tarım' isimli takım, TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Üniversite kategorisinde finalist oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Alkan’ın danışmanlığını yaptığı “Göksu Tarım” İsimli Takım, TEKNOFEST 2021 Tarım Teknolojileri Üniversite Kategorisinde “Göksu Drone” projesiyle finalist olmaya hak kazandı.

“Göksu Drone” projesi, tarım arazilerinde yapay zeka destekli algoritmaları ile elma ağaçlarında hastalık tespiti yaparak ilgili kişilere gerekli müdahalenin yapılması için GPS koordinatlarını ve tespit görüntülerini iletecektir.

“Göksu Tarım” takımını ve Danışman Prof. Dr. Ahmet Alkan’ı tebrik eder, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST finalinde başarılar dileriz.