Google aramalar için karanlık mod nasıl açılır

Koyu renk, karanlık tema veya gece modu olarak da bilinen karanlık mod, günümüzde akıllı telefonlar dahil olmak üzere birçok geliştirici tarafından kullanılıyor.

iOS ve Android işletim sistemlerinde de kullanılan ve Instagram, WhatsApp, Twitter gibi birçok uygulamada yer alan karanlık mod, ekrandaki renkleri siyaha yaklaştırarak hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de gözlerinizin daha az yorulmasını sağlıyor.

GOOGLE ARAMALAR DA KARARDI

Google, arama motoru için karanlık tema özelliğini bu yılın başlarında Windows ve MacOS kullanıcıları için test etmeye başlamıştı.

Hem ana sayfanın hem de arama sonuçlarının koyu gri bir renge bürünmesini sağlayan karanlık tema, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak.

GOOGLE ARAMALAR KARANLIK TEMA NASIL AÇILIR

1- Öncelikle tarayıcınızdan www.google.com.tr adresine gidin ve sağ alt kısımdan Ayarlar seçeneğine tıklayın.

2- Açılır menüden Arama Ayarları seçeneğine tıklayın.

3- Sol kısımdaki menüden Görünüm'e tıklayın.

4- Bu menüden Koyu Tema seçeneğini seçtikten sonra Kaydet butonuna tıklayın.

Tüm bu işlemlerden sonra Google ana sayfanız ve arama sonuçları sayfası artık koyu tema ile açılacak.