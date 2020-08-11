Google resmen duyurdu! Telefonlar deprem ölçecek

Google tarafından yapılan açıklamada, dünya genelindeki 5,0 ve üzeri sürüme sahip olan Android telefonların yarından itibaren mini bir depremölçer (sismograf) işlevi göreceği kaydedildi.

TEKNOLOJİ 11.08.2020, 21:09
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Google resmen duyurdu! Telefonlar deprem ölçecek

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonu olan herkes, olası bir depreme ilişkin uyarıları Google'ın veri tabanını gönderecek.

Yarından itibaren,  işletim sistemi 5.0 ve üstünü çalıştıran Android telefonlar, belirli sismik dalga etkinliklerini alacak ve bunu Google'a bildirecek. Google daha sonra bu verileri arama sonuçlarında kullanacak ve Californiya'daki Android kullanıcılarını doğrudan uyaracak.

Bu kapsamda Google, UC Berkeley tarafından geliştiren MyShake uygulamasının alt yapısıyla telefonların yerleşik ivmeölçerlerini yeni bir şekilde kullanacak.



DEPREM VE TİTREME AYIRT EDİLEBİLECEK

Bununla birlikte, kullanıcılar, "deprem" veya "yakınımdaki deprem" ifadelerini sorguladığında, telefonlardan gelen sismografik bilgiler bir araya toplanarak  Google'ın belirli bir alandaki pek çok kişinin olağandışı hareketler yaşadığını belirten özel bir sunucuya gönderilecek. Dolayısıyla, herhangi bir telefon  yanlışlıkla bir sismik hareket algılarsa, Google bunun bir deprem olmadığını ayırt edebilecek.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ ZARAR EN AZA İNDİRGENECEK

Japonya, Meksika ve California halihazırda Google'ın yararlandığı kara tabanlı sensörleri kullanıyor. Yaralanmaları ve maddi hasarı azaltmayı amaçlayan uyarılarla deprem başlamadan önce insanların kendilerini emniyete alması amaçlanıyor. Eğer Google'ın algılama ve uyarı verme sistemi etkinliğini kanıtlarsa, sık sık depremlerin görüldüğü ve geleneksel sensörlerin kullanıldığı  Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde can ve mal kaybı en aza indirilecek.



"AKILLI TELEFONUN OLDUĞU HER YERE UYARI GÖNDEREBİLİRİZ"

Öte yandan, Google’ın destek aldığı deprem bilimi uzmanları,  meydana gelebilecek yanlış uyarılara rağmen akıllı telefonların mini-sismograflara dönüşmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını kaydetti. Uygulamayı geliştiren UC Berkley'in sismoloji laboratuvarı direktörü Richard Allen, “Artık akıllı telefonun olduğu her yere, dünyanın neresinde olduğundan bağımsız, uyarı verme imkanımız var” dedi.

#Android #Deprem #Google #sismograf
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