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Haberleşmeye aile başına yıllık 4 bin 238 TL harcadık

Türkiye'de 2021 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 4 bin 238 TL oldu.

TEKNOLOJİ 05.01.2022, 12:29 05.01.2022, 12:56
Haberleşmeye aile başına yıllık 4 bin 238 TL harcadık

AA muhabirinin Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) her yılın sonunda yaptığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması"ndan derlediği bilgilere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 353 TL harcadığı belirlendi.

Araştırmaya göre, sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 47,42 TL ödendi. Sabit internet bağlantısı gideri ise vergiler dahil aylık ortalama 81,15 TL'ye ulaştı. 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemeleri de vergiler dahil 56,16 TL oldu. Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV'nin yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 77,27 TL vergi ödedi. Devlete ödenen vergi yılda 927 TL'yi buldu.

2020 yılında yapılan analizde, 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 736 TL, devlete ödenen verginin ise 759 TL olduğu hesaplanmıştı. 2019'da ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 225 TL, devlete ödenen vergi ise 655 TL'ydi.

"İLETİŞİM HARCAMALARINDA 500 TL'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ OLDU"

TELKODER'in verdiği bilgilere göre, 2017 sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi, 2018'de tüm hizmetlerde yüzde 7,5, 2021'de yüzde 10 olarak değiştirildi. TELKODER açıklamasına göre, gelecek yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artması, bu durumun da 2022 yılı haberleşme giderlerinde artışa neden olması öngörülüyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl düzenli olarak hazırladıkları aile haberleşme giderleri konulu raporda geçen yıl iletişim harcamalarında 500 TL'nin üzerinde bir artış gördüklerini söyledi.

Kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılmasının aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Teberci, "Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını maalesef zorluyor. 2022'de serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#TELKODER #Teknoloji #Aksu Tv #aksu tv haber
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