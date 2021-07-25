Huawei, yeni güncellemeyle telefonlardaki güvenlik sorunlarını giderdi

Donald Trump döneminde sert yaptırımlarla uğraşan ve Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

Şimdiden milyonlarca cihaz HarmonyOS kullanmaya başlarken, Çinli şirket Android kullanan modellerini de unutmuyor.

49 GÜVENLİK SORUNU GİDERİLDİ

Huawei, EMUI ve Magic UI arayüzleri için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Temmuz 2021 güvenlik güncellemesi ile birlikte, 28 orta ve 21 yüksek olmak üzere 49 farklı güvenlik sorunu çözüme kavuştu.

Eğer Huawei marka bir telefonunuz varsa ve HarmonyOS güncellemesini henüz kurmadıysanız, Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemesi yolunu izleyerek yeni güvenlik güncellemesini yükleyebilirsiniz. (Temmuz 2021 güvenlik güncellemesi HarmonyOS yüklü modelleri kapsamıyor.)





Öte yandan Huawei Mate 9 gibi beş yıllık eski cihazların bile kullanabildiği yeni HarmonyOS güncellemesi, önümüzdeki aylarda Huawei Mate Xs, Mate 20 serisi, Nova 6/7/8 serisi ve Huawei MatePad modelleri için de kullanılabilir olacak.

Yılın son çeyreğinde ise Huawei Smart Screen V 2021 serisi, Huawei Smart Screen S serisi, Huawei Smart Screen X65, Mate 20 X serisi, P30 serisi, Mate X, Huawei Enjoy 20 serisi, Huawei Maimang 9, Huawei Tablet M6, Huawei Enjoy Tablet 2 gibi cihazlar da söz konusu güncellemeye kavuşacak.

2022’nin ilk yarısında Huawei Mate 10 serisi, P20 serisi, nova5 serisi, Mate9 serisi, P10 serisi, Huawei Smart Screen V serisi, Huawei Tablet M5, Huawei Enjoy Tablet cihazları da HarmonyOS güncellemesi alacak.

Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.