İkinci el cep telefonlarına talep arttı!
İkinci el telefonlar, sıfır telefonlardan daha çok rağbet görüyor.
TEKNOLOJİ 12.04.2022, 14:55 12.04.2022, 15:13
Özellikle hükümetin yaptığı çalışmalar doğrultusunda fiyatların düzene girmesiyle birlikte telefonlar, 2022 yılında satıcılarını memnun etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan telefon satıcısı Ali Tekiş, “Sıfır ile ikici el telefon fiyatlarının arasında fiyat farkının oynaması vatandaşları, güvenilir ikinci el telefonlara yöneltti.” Dedi.
Konuşmasının devamında Tekiş, vatandaşların telefonlarda aradığı en önemli özellikleri de sıraladı.
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