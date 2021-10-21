İkinci el cep telefonlarına talep arttı!

Konuya ilgili konuşan satış danışmanı Mehmet Özbağış, sıfır telefonlarda yaşanan fiyat artışının vatandaşları İkinci ele yönlendirdiğini söyledi

Peki ya ikinci el cep telefonu alırken nelere dikkat edilmeli?

Özbağış, ikinci el alınacak cihazların güncel olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylerken kutu ve faturasına da bakılmasının önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan yeni başlayan kiralık cep telefonu dönemi vatandaşlar tarafından ilgi görürken, telefoncular uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyor.