İkinci el cep telefonlarında taksit sayısı artırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün KDV oranı yüzde 1'e indirilen ikinci el cep telefonunda taksit sayısını da 6'ya çıkardı.
Cari açığı azaltmaya yönelik olarak yapıldığı belirtilen, cep telefonlarında taksit sayısı ve buna ilişkin limitlerle ilgili karar BDDK'nın internet sitesinde duyuruldu. Buna göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla ikinci el cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 lira tutarı 5 bin lira olarak değiştirildi. 5 bin liraya kadar olan ikinci el cep telefonlarında taksit sayısı 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonlarında ise 6 ay olacak.
BDDK kararı uyarınca cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde de vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 liralık tutar 5 bin liraya çıkarıldı. Bunlardaki taksit sayısı da fiyatı 5 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olanlar için de 3 ay oldu.
İKİNCİ EL TELEFONDA KDV ORANI YÜZDE 1 OLMUŞTU
Öte yandan, Resmi Gazete'de dün yayınlanan tebliğ ile de yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV oranı yüzde 1 olmuştu.
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