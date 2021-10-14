İnsansı robot Sophia'nın annelik hayalleri var

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016’da üretilen insansı robot Sophia, özellikle yaptığı tablolarla büyük ses getirmiş ve bu tablolar milyon dolarlara alıcı bulmuştu.

Daha önce kadın hakları savunucusu olduğu belirtilen ve vatandaşlık verilen robot Sophia'nın yeni bir talebi var.

ANNE OLMAK İSTİYOR

İnsansı robot şimdi ise kendi ailesini kurmak istiyor. Robot bir bebek isteyen Sophia'nın devrelerinde anne olma isteği yatıyor.

Sophia verdiği bir röportajda, "Gördüğüm kadarıyla aile kavramı oldukça önemli. İnsanların kan bağı dışında benzer duyguları bulabilmesi çok güzel." dedi.

Suudi Arabistan, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte, Sophia'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu. Robotun vatandaşlığı 2017'de resmileşmişti.

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Sophia, dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanını almıştı.

ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan ve yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, İngilizce dışında başka diller de konuşabiliyor.