İnstagram'a canlı yayın özelliği geliyor

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram, Periscope'un izinden gitmeye hazırlanıyor.

Instagram, Twitter'ın bünyesinde bulunan Periscope'takine benzer canlı yayın özelliğini test etmeye başladı.

Popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram bu özelliğini ilk olarak Rusya'da test etmeye başladı.

Canlı yayın özelliğinin ne zaman kullanıma gireceği ise şu an için bilinmiyor.