Instagram, çökmelere karşı kullanıcıları uyaracak
Instagram, uygulamada teknik sorunlar yaşandığında kullanıcıları uyaran bir özellik geliştirdi.
TEKNOLOJİ 13.10.2021, 13:26
Geçtiğimiz hafta Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında saatlerce erişim problemi yaşanmış ve kullanıcılar tepki göstermişti.
Instagram, gelecekte yaşanbilecek benzer problemlere karşı yeni bir özellik getireceğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, artık uygulamada teknik sorunlar yaşandığında kullanıcılar uyarılacak.
Uzmanlara göre bu özellik sayesinde kullanıcılar, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını anlayabilecek ve oluşan kafa karışıkları giderilecek.
TEST AŞAMASINDA
Uygulamada bulunan “Hareketler” kısmında yer alacak yeni özellik, şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde test ediliyor.
Kullanıcıların bu özelliği olumlu karşılaması durumunda Instagram, çökme uyarı sistemini dünya çapında kullanıma sunmayı amaçlıyor.
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