Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor

Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin fişini çekti. İşte yerine geçecek yeni özellik…

TEKNOLOJİ 24.08.2021, 15:18
Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor

Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin fişini çekti. Bunun yerine bağlantılar, özelleştirilebilir bir sticker’a eklenecek.

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, hikâyede yer alan bağlantıya ulaşmak için yukarı kaydırmak yerine hikayeye eklenen sticker’a tıklayacaklar. Hikayelerde bağlantılara yer verecek olan sticker, hikayeyi atan kişiler tarafından özelleştirilebilecek.

30 Ağustos’ta kaldırılıyor

Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin kullanımına 30 Ağustos’ta son vereceğini açıkladı.

Instagram, yukarı kaydır özelliğini sticker’la değiştirmeyi ilk olarak haziran ayında çeşitli kullanıcılarla denedi.

#Sosyal medya #Instagram #AksuTV #aksutv haber
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 24 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Karagümrük 2 4
8. Kasımpaşa 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Gaziantep FK 2 1
12. Adana Demirspor 2 1
13. Hatayspor 2 1
14. Antalyaspor 2 1
15. Rizespor 2 1
16. Göztepe 2 1
17. Kayserispor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Menemenspor 2 3
7. Samsunspor 1 3
8. Erzurumspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Altınordu 2 1
13. Ankara Keçiörengücü 2 1
14. Bursaspor 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Barcelona 2 4
5. Mallorca 2 4
6. Valencia 2 4
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Espanyol 2 2
14. Osasuna 2 2
15. Villarreal 2 2
16. Celta de Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Getafe 2 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0