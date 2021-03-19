Instagram ve WhatsApp çöktü
Sosyal medya platformu Instagram ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Türkiye'de saat 20:15 sıralarında başlayan erişim sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenildi.
Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı erişim sorunundan etkilendi.
WHATSAPP VE INSTAGRAM'A TEKRAR ERİŞİM SAĞLANDI
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, 1 saat süren erişim sorunun ardından tekrar erişime açıldı.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.
TWİTTER'DA TT OLDU
WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun ardından Twitter'da Whatsapp en çok konuşulan konu oldu.
INSTAGRAM ARIZA HARİTASI
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|26
|46
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|26
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|26
|35
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|26
|29
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|26
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|7
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|P
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|30
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|29
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|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
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|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
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|40
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|34
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|29
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|29
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|27
|28
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|26
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|23
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|22
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|20